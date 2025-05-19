樂天女孩「她」拚了！6月連12班全勤 網讚：神級體力

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天女孩6月班表正式公布，掀起粉絲間一波熱烈討論。其中不僅有韓援「三本柱」的精彩合體，更有本土女孩展現驚人毅力，岱縈連續12天全勤出勤，成為場邊閃耀的存在。而年度音樂派對「FUSO動紫趴」，3日連發不僅是視覺享受，更融合現場音樂與棒球氛圍，成為夏季不可錯過的應援盛典。

岱縈六月全勤。（樂天桃猿提供）

年度音樂盛事「FUSO動紫趴」將於6月6日至6月8日登場，由國民品牌FUSO首度與樂天桃猿聯手，打造融合球賽與音樂的3日限定派對。「樂天三本柱」廉世彬、河智媛、禹洙漢預計3日齊聚，成為場邊焦點；而本土女孩同樣不遑多讓，岱縈連續12日的出勤記錄，更被粉絲封為「全勤模範生」，紛紛留言讚嘆：「這根本神級體力！」

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廉世彬和猿氣互動。（樂天桃猿提供）

對於高強度的6月全勤班表，岱縈笑說：「原因很簡單啊！因為我夠能撐、我夠熱愛。」她堅定地說：「當我身為啦啦隊的時候，站上場應援就是使命，這樣的累，會讓人覺得活著很有意義。」對於有粉絲稱她「樂天啦啦隊一姐」，她表示：「大概就是這種不想輸、不能輸的心態吧！我期許自己可以奪下這個目標，真正的名副其實！」

河智媛。（樂天桃猿提供）

面對體力與壓力的挑戰，岱縈強調：「體力可以練，意志力才是關鍵。今天累不垮我，明天就更強。只要還有一個人看著我，我就要跳到最後一刻。」她接著說，自己雖然不是萬能超人，但累的時候會提醒自己，「這不單單只是一場表演而已，這是我們和球員、球迷一起創造的回憶。那份連結，比任何事情都更重要。」

提及「FUSO動紫趴」，岱縈興奮表示，最期待「兆群」的現場演出，「之前他邀我當他《say oh》MV的女主角，還請我幫忙編了一小段副歌合舞，到時候情侶們、好友們都可以一起跳起來！」

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