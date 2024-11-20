彭于晏「人狗救贖」互動感人 《狗陣》跳過抽籤攻2025春節檔

彭于晏（右）、小辛在《狗陣》真摯動人的演出，征服各大國際影展。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕中國電影配額抽籤今（20）上午公布結果，爭取10部中國片明年在台上映機會，男神彭于晏主演的新片《狗陣》在今年坎城影展拿下「一種注目」最佳影片，確定免抽籤，直接獲准攻進2025年春節檔。

由陳姸霏、邱以太主演的青春校台片《夜校女生》、玄彬的《哈爾濱》預計都在明年春節檔期看得到，彭于晏《狗陣》加入戰局，故事講述他和一隻流浪狗「小辛」一起踏上心靈救贖之旅的故事。

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狗明星「小辛」憑藉《狗陣》精彩演出，獲坎城影展狗狗金棕櫚獎評審團大獎。（海鵬提供）

彭于晏在片中頂著俐落光頭，沉默寡言，造型及演出極具顛覆性，外媒《銀幕》大讚「彭于晏演出令人印象深刻」，狗明星「小辛」也獲坎城「狗狗金棕櫚獎」評審團大獎，《狗陣》於明年1月29日大年初一在台上映。

114年度中國電影片進口申請抽籤結果：

1 《來福大酒店》

2 《我才不要和你做朋友呢》

3 《獨自上場》

4 《深海》

5 《默殺》

6 《長安三萬里》

7 《笑傲江湖》

8 《尋龍訣：覓蹤》

9 《獵金˙遊戲》

10 《尋她》

《狗陣》前導預告：

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