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娛樂 最新消息

（獨）三立主播黃家緯清邁度假 新聞魂上身化妝全免了

黃家緯（左）和女友蔡婷育到清邁度假碰上緬甸強震，2人馬上收拾旅遊心情越洋連線傳回第一手報導。（黃家緯提供）黃家緯（左）和女友蔡婷育到清邁度假碰上緬甸強震，2人馬上收拾旅遊心情越洋連線傳回第一手報導。（黃家緯提供）

〔記者林南谷／台北-泰國清邁報導〕緬甸28日下午發生規模7.7強烈地震，地震深度僅10公里，遠至泰國曼谷和印度都受影響，三立新聞台主播黃家緯和女友、中視主播蔡婷育正好在泰國清邁度假，2人戀情意外曝光，他也傳回在當地第一手越洋採訪過程。

泰國發生強烈地震，多數建築物坍塌。（路透）泰國發生強烈地震，多數建築物坍塌。（路透）
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地震發生後，黃家緯和蔡婷育火速各自和所屬電視台回報，隨即在各整點新聞連線，他說：「我們都穿度假服，當下趕快幫對方打理服裝。」蔡婷育自己化妝，黃家緯情急連妝都省了，只抓帥頭髮，「我們接到公司電話20分鐘後，馬上越洋連線。」

黃家緯趕緊在當地買耳機連線越洋報導。（黃家緯提供）黃家緯趕緊在當地買耳機連線越洋報導。（黃家緯提供）

接著２人立刻衝到商場買耳機，黃家緯手機沒電，趕緊拿蔡婷育行動電源，一人找路線，另一人找背景資料，「直衝清邁佛寺連線，所幸克難合作愉快」，雖然打亂了旅遊心情，黃家緯和蔡婷育一點兒也沒有不開心，希望替全台灣觀眾傳回最即時第一手地震消息。

泰國受到緬甸強震影響，地震頻頻，現場已傳出災情。（法新社）泰國受到緬甸強震影響，地震頻頻，現場已傳出災情。（法新社）

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