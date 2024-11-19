晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

一代粵語片巨星呂奇 失聯驚傳死訊享壽82歲

一代粵語片巨星呂奇。（星島日報提供）一代粵語片巨星呂奇。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾穩站粵語片小生寶座、邵氏公司招牌小生「呂奇」（本名：湯覺民），當年以電影《公子多情》一炮而紅，之後又與陳寶珠合作無間，一時被譽為影壇金童玉女。80年代末期呂奇開始漸漸淡出演藝圈並低調來台定居，資深媒體人汪曼玲今（19）在社群發文，表示呂奇今年四月就已經過世。

呂奇作品《難兄難弟》，（左起）謝賢、陳寶珠、呂奇、蕭芳芳。（星島日報提供）呂奇作品《難兄難弟》，（左起）謝賢、陳寶珠、呂奇、蕭芳芳。（星島日報提供）

相關新聞：愛莉莎莎印度爆氣 辦印度sim卡再加700台幣升級：沒屁用

呂奇長相英挺俊美，因此登上大銀幕之後火速走紅，他曾拍過99部電影，之後演而優則導，執導23部電影並35部作品擔任編劇，另外，他也曾經監製過2部電影。之後隨著時代的巨輪轉動，粵語片漸漸式微，呂奇也選擇淡出。呂奇與第二任妻子凌黛婚後移居台灣開餐廳，他最後選擇定居台南，因為在台南認識他的人不多。

資深媒體人汪曼玲（左）多次來台採訪呂奇。（星島日報提供）資深媒體人汪曼玲（左）多次來台採訪呂奇。（星島日報提供）

汪曼玲表示1987年呂奇表示要退圈之後，兩人仍保持聯繫，汪曼玲更數度赴台灣探望呂奇。汪曼玲說，2022年開始，她與呂奇失聯，之後她便覺得心神不寧，結果今年4月更收到呂奇死訊。今日汪曼玲在社群發文透露呂奇過世消息，她強調自己多次聯繫呂奇身邊親友：「2024年4月，在香港及台灣的朋友輾轉傳來呂奇逝世的傳聞。一直半信半疑，並嘗試花時間，不斷多方求證。可是，奇哥這卅多年定居台灣，作風低調，除了至親好友，甚少與外間連絡。至今未能找到任何確實答案。」

相關新聞：《王牌大賤諜》英國超模赫莉  59歲凍齡美魔女狂秀比基尼

汪曼玲曾5次來台親訪呂奇，並將內容發布在自己的YouTube頻道，呂奇引退後首次露面是透過台灣媒體幫忙，經過重重連絡才找到當時在經營餐廳的呂奇，經過新冠疫情後，汪曼玲再度嘗試聯絡呂奇都找不到他，今年4月呂奇的親友轉告她呂奇已過世。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中