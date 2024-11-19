一代粵語片巨星呂奇 失聯驚傳死訊享壽82歲

一代粵語片巨星呂奇。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾穩站粵語片小生寶座、邵氏公司招牌小生「呂奇」（本名：湯覺民），當年以電影《公子多情》一炮而紅，之後又與陳寶珠合作無間，一時被譽為影壇金童玉女。80年代末期呂奇開始漸漸淡出演藝圈並低調來台定居，資深媒體人汪曼玲今（19）在社群發文，表示呂奇今年四月就已經過世。

呂奇作品《難兄難弟》，（左起）謝賢、陳寶珠、呂奇、蕭芳芳。（星島日報提供）

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呂奇長相英挺俊美，因此登上大銀幕之後火速走紅，他曾拍過99部電影，之後演而優則導，執導23部電影並35部作品擔任編劇，另外，他也曾經監製過2部電影。之後隨著時代的巨輪轉動，粵語片漸漸式微，呂奇也選擇淡出。呂奇與第二任妻子凌黛婚後移居台灣開餐廳，他最後選擇定居台南，因為在台南認識他的人不多。

資深媒體人汪曼玲（左）多次來台採訪呂奇。（星島日報提供）

汪曼玲表示1987年呂奇表示要退圈之後，兩人仍保持聯繫，汪曼玲更數度赴台灣探望呂奇。汪曼玲說，2022年開始，她與呂奇失聯，之後她便覺得心神不寧，結果今年4月更收到呂奇死訊。今日汪曼玲在社群發文透露呂奇過世消息，她強調自己多次聯繫呂奇身邊親友：「2024年4月，在香港及台灣的朋友輾轉傳來呂奇逝世的傳聞。一直半信半疑，並嘗試花時間，不斷多方求證。可是，奇哥這卅多年定居台灣，作風低調，除了至親好友，甚少與外間連絡。至今未能找到任何確實答案。」

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汪曼玲曾5次來台親訪呂奇，並將內容發布在自己的YouTube頻道，呂奇引退後首次露面是透過台灣媒體幫忙，經過重重連絡才找到當時在經營餐廳的呂奇，經過新冠疫情後，汪曼玲再度嘗試聯絡呂奇都找不到他，今年4月呂奇的親友轉告她呂奇已過世。

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