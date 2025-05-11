八點檔女星前夫猝逝！許效舜揭內幕：所有人都倒了他還在

〔記者陽昕翰／台北報導〕《超級夜總會》前監製楊煥（本名楊煥喻）日前猝逝，楊煥的前妻是八點檔女星江泳錡，他也結識許多圈內星友，昨天包括澎恰恰、許效舜及王彩樺等藝人受訪，都感到萬分不捨。

許效舜、王彩樺（右）合體受訪。（高流提供）

「2025真愛秀‧藍寶石大歌廳」昨晚在高流登場，對於好友的離開，主持人澎恰恰感嘆表示：「好像突然間失去了右手。」私下曾勸楊煥少喝點，可是對方需要應酬，也是沒辦法的事，「除了惋惜，也多了愧疚」。

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澎恰恰（圖）追憶好友楊煥。（高流提供）

許效舜同樣感慨楊煥離開得太早，「要珍惜一切，聽到的時候，心揪一下，他是一個很熱心的人。」透露楊煥酒量真的很好，「所有人都倒了，他還在那裡，如果他很早就醉了，身體反而不用那麼衝。」

江泳錡（右）與楊煥。（翻攝臉書）

王彩樺受訪難掩悲傷情緒，哽咽直說：「真的要珍惜一切，那天聽到心裡揪了一下，有發訊息給泳錡，請她保重身體、節哀。」透露江泳錡有回訊，提到現在真的很不好。

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