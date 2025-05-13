日資深演員鈴木美智子離世 享壽85歲

日本資深演員、主持人鈴木美智子過世。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本知名演員、主持人鈴木美智子去年在朗讀劇中突然腦出血送醫，今（13）日經紀公司吉本興業證實離世，享壽85歲。家屬表示喪禮僅邀請親友，低調舉行。

鈴木美智子是西日本第一個衛星廣播電台「Radio京都 高島屋衛星錄音室」的播音員。（翻攝自X）



出生於1939年的鈴木美智子是大阪人，1963年開啟廣播生涯，成為西日本第一個衛星廣播電台「Radio京都 高島屋衛星錄音室」的播音員。此外，她也曾擔任《感謝濱村淳》節目助理，因此人氣大開，受到觀眾喜愛。

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2024年9月，鈴木美智子在朗讀劇當中突然腦出血送醫，後於大阪一處療養機構接受復健治療，最終仍因病情惡化不幸過世。

鈴木美智子頗愛傳統日本文化藝術。（翻攝自X）

除了廣播員、主持人外，鈴木美智子也對多項傳統藝術、文化領域相當有興趣，例如「都々逸」（日本傳統循「七．七．七．五」音律數短歌）、能劇、清元（在三味線伴奏下加入抑揚頓挫及調子講述故事）、小唄（江戶末期由短歌分離出來用三味線伴奏的音樂種類），對日本文化傳統維護及培養「聲音專業人才」貢獻極大。

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