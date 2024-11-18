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娛樂 音樂

大驚喜！離婚20年 李宗盛和天后前妻林憶蓮「同框」了

李宗盛到新加坡開唱，有安排新的曲目獻給歌迷。（相信音樂提供）李宗盛到新加坡開唱，有安排新的曲目獻給歌迷。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕李宗盛上週六（16日）到新加坡室內體育館舉辦「有歌之年」演唱會，這也是他相隔10年再返獅城開唱，除了舞台升級，也增加新曲目，讓歌迷驚喜的是，他選唱天后前妻林憶蓮的歌曲《傷痕》，這是他的創作，也是這套巡演中未曾在其他城市演唱的歌曲。

寫過無數經典歌曲的李宗盛，1995年曾幫林憶蓮寫過《傷痕》，3年後他和林憶蓮結婚，不過這段婚姻只維持6年，兩人在2004年離婚。

李宗盛獻唱為前妻林憶蓮所寫的《傷痕》，兩人難得再次「同框」。（翻攝自相信音樂影片）李宗盛獻唱為前妻林憶蓮所寫的《傷痕》，兩人難得再次「同框」。（翻攝自相信音樂影片）

這次到新加坡開唱，演唱《傷痕》之前，李宗盛先介紹這是1995年的作品，但他沒有提到林憶蓮名字，只說這是首百萬暢銷曲，而且沒有在其他城市演唱，而當李宗盛開口唱歌時，台上螢幕也出現林憶蓮《傷痕》MV，兩人難得再次「同框」。

結束新加坡演出，李宗盛12月將飛往北美巡演，12月6日在多倫多Coca-Cola Coliseum、12月14日在紐約Barclays Center，以及12月21日在拉斯維加斯MGM Grand Garden Arena開唱。

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