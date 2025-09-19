晴時多雲

娛樂 最新消息

好香！權恩妃抵台不走VIP 路人全上前圍觀

權恩妃抵達桃園機場。（記者劉信德攝）權恩妃抵達桃園機場。（記者劉信德攝）

〔記者廖俐惠、劉信德／桃園報導〕「水彈女王」權恩妃來了！今天（19日）她抵達桃園國際機場，並未走VIP通道，而是以一般民眾排隊等通關，一出大廳立刻吸引許多鎂光燈注意，看到等候多時的粉絲，權恩妃也揮揮手向他們打招呼，親和力十足。

權恩妃抵達桃園機場。（記者劉信德攝）權恩妃抵達桃園機場。（記者劉信德攝）

權恩妃抵達桃園機場。（記者劉信德攝）權恩妃抵達桃園機場。（記者劉信德攝）

權恩妃抵達桃園機場。（記者劉信德攝）權恩妃抵達桃園機場。（記者劉信德攝）

權恩妃8月才應富邦悍將邀請到大巨蛋表演，今天她飛抵台灣，備戰明天在Legacy MAX舉行的「KWON EUNBI ‵THE RED′ CONCERT in TAIPEI」活動。她戴墨鏡、身穿深色服裝現身，一路上都吸引許多民眾路人圍觀，還有粉絲努力要遞信件、零食給權恩妃，不過都被保鑣擋下來，權恩妃只好偷偷看準時機收下禮物，展現俏皮的一面。

權恩妃抵達桃園機場。（記者劉信德攝）權恩妃抵達桃園機場。（記者劉信德攝）

權恩妃抵達桃園機場。（記者劉信德攝）權恩妃抵達桃園機場。（記者劉信德攝）

權恩妃抵達桃園機場。（記者劉信德攝）權恩妃抵達桃園機場。（記者劉信德攝）

權恩妃抵達桃園機場。（記者劉信德攝）權恩妃抵達桃園機場。（記者劉信德攝）

