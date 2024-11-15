「蠍子哥」懷秋自爆膝蓋恐開刀！親吐大嘴巴合體可能

〔記者廖俐惠／台北報導〕懷秋今年因演出電影《角頭—大橋頭》中的「蠍子哥」受到歡迎，今天（15日）他受邀出席咖啡品牌活動，自爆膝蓋退化、軟骨鈣化，醫師建議開刀，而他目前還在評估當中。

懷秋出席咖啡品牌活動，現場使用咖啡機。（記者廖俐惠攝）

金馬獎頒獎典禮將在下週六（23日）登場，懷秋是本屆金馬的遺珠之一，他回憶起當時金馬公布入圍名單時，自己正在看林俊傑的演唱會，「如果有入圍的話，應該會有訊息傳給我，看演唱會半小時，我手機都沒有震動，我當下覺得有一點難過。」不過成為遺珠，他還是非常開心受到肯定，因為有些人演一輩子戲都不會入圍，他笑說當時自己所屬的歌唱組合「大嘴巴」莫名其妙拿了兩座。

請繼續往下閱讀...

提到「大嘴巴」是否有機會合體？懷秋表示自己一直都很OK，4個人一直都有聯絡，如果有機會坐下來聊的話，他不排斥與昔日隊友一起回歸。被問到現在的體力是否能夠負荷32蹲？他表示自己有運動習慣，不過32蹲或許只能打止痛藥才跳得了。他透露，膝蓋受傷，現在學會如何共存，有醫師建議他開刀，也有醫師說不用，他目前還在思考當中。

最近《影后》蔚為話題，緋聞女友楊謹華、前隊友薛仕凌在劇中也演出一角，懷秋表示自己還沒看過，「聽說大家表現都很好，給我一個禮拜，我會把他看完！」他稱薛仕凌在戲劇上發展非常好，平常他們一起在台上唱歌錄音，在戲劇上的合作會很新鮮，希望有一天能夠一起拍。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法