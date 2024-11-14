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張家瑋菲律賓遊學惹禍？海關聽「1句話」皺眉頭真相曝

張家瑋到菲律賓遊學兩個月。（翻攝自臉書）張家瑋到菲律賓遊學兩個月。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕張家瑋有「本土劇娜美」稱號，早前宣布10月暫時告別八點檔演出，要到菲律賓遊學2個月，人在菲律賓的她發文透露遭海關詢問停留多久時，脫口而出的答案竟讓對方眉頭大皺，有感而發表示：「學習的第一步是先丟掉羞恥心啊。」 

張家瑋近期選擇距離台灣較近的菲律賓作為遊學地點，希望能透過語言學習，拓展自己的視野。首次隻身出國的她，透露在菲律賓海關通關時，面對海關人員詢問她的停留時間「How long will you stay？（你會待多久）」她迅速應答「Two months（兩個月）」沒想到卻招來對方皺眉神情。

張家瑋遭海關問話以為錯講答案，當下超緊張。（翻攝自臉書）張家瑋遭海關問話以為錯講答案，當下超緊張。（翻攝自臉書）

當下她腦中閃過各種可能發生的失誤，以為自己將「兩個月」講成「兩個禮拜」仔細一想發覺自己並沒有失誤，才稍稍鬆了一口氣。這次經驗也讓她反思溝通時得更有自信，別過度緊張，第一步要先丟掉羞恥心，「勇敢說出口，錯了沒關係，再多練習就好。」

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