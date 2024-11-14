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大S出招！汪小菲千萬愛車遭法拍 二婚妻Mandy不忍發聲了

大S（右起）控汪小菲違反離婚協議，Mandy於稍早吐露心聲。（組合照，翻攝自微博、本報資料照）大S（右起）控汪小菲違反離婚協議，Mandy於稍早吐露心聲。（組合照，翻攝自微博、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕汪小菲二婚情定台灣網紅「Mandy」馬筱梅逾半年，新婚的喜悅溢於言表，脾氣更是收斂許多，不過卻遭前妻「大S」徐熙媛控未依離婚協議給錢，因此被查封名下財產之一的跑車ASTON MARTIN，不過因已繳納160萬元擔保金於是暫停執行（14日）拍賣。會逢其適，Mandy稍早也透露心聲。

汪小菲與大S離婚時，雙方對近10億元的家產達成分配協議，約定由汪小菲按時支付大S每月數十萬元的生活費用。然而，大S指控汪小菲於她再婚後停止支付生活相關費用，即違反離婚協議並以調解筆錄為據，聲請強制執行汪小菲750萬元財產，之後又聲請追加執行生活費及夫妻財產。

台北地方法院上月17日對汪小菲名下的黑色ASTON MARTIN跑車進行拍賣，礙於投標者出價未達底標而流標，大S本月初為此再次申請拍賣並於今日下午舉行，由於汪小菲日前聲請停止執行，並已繳納法院裁定的160萬元保證金，二拍也因此暫停執行。

不過，汪小菲與大S離婚2年多以來仍剪不斷理還亂，Mandy稍早吐露心聲表示：「願我們都好，不只在秋冬。」一席話頗有弦外之音。據悉，汪小菲這輛跑車於2014年3月出廠，排氣量5935cc、最大馬力573匹，新車價高達1680萬元，競拍保證金為125萬元。

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