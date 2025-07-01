（圖輯）MY們看過來！回味aespa來台開唱瞬間

〔記者張宇嫺／台北報導〕韓國人氣女團aespa自2020年出道後，憑著出色外貌、優異的舞技及歌聲，紅遍全球；上（6）月更是推出全新單曲〈Dirty Work〉回歸，引發翻跳cover熱潮。日前，aespa才宣布在韓國以及日本展開巡迴演唱會，讓台灣的MY（粉絲名）們不禁好奇：aespa何時再來台灣開唱？目前SM娛樂尚未公布新一輪世界巡迴的消息，不過《自由娛樂》整理了aespa共4次來台中，其中2次的經典照片，讓各位MY們回味aespa在台時的點滴吧！

2024／08／09-11 aespa LIVE TOUR - SYNK：PARALLEL LINE in TAIPEI

請繼續往下閱讀...

aespa剛抵達桃園機場，左為Winter，右為Giselle。（記者姚介修攝）

Winter（右）一抵達機場就收到粉絲送的小泡芙。（記者姚介修攝）

Karina（左）與Giselle穿的很休閒。（記者姚介修攝）

aespa大跳〈Drama〉。（記者王文麟攝）

四人一身暗紅、黑搭配。（記者王文麟攝）

Winter（左2）的一頭金髮在這個燈光下十分亮眼。（記者王文麟攝）

〈Drama〉的舞蹈動作非常有氣勢。（記者王文麟攝）

aespa表演得相當陶醉。（記者王文麟攝）

樂曲高潮處舞台旁還噴出火花。（記者王文麟攝）

在紅色背景下四人彷彿女戰士。（記者王文麟攝）

aespa賣力唱跳到頭髮飛起來。（記者王文麟攝）

舞台的燈光襯出aespa白皙的膚色。（記者王文麟攝）

〈Black Mamba〉中經典的蹲地動作，四人做的很到位。（記者王文麟攝）

下蹲的瞬間依舊保持著表情管理。（記者王文麟攝）

四人的表情很有殺氣。（記者王文麟攝）

成員們的頭髮在光照下看起來很柔順。（記者王文麟攝）

Karina（右2）和Giselle（右1）的頭髮高高飛起。（記者王文麟攝）

肯掐那，叮叮叮叮叮。（記者王文麟攝）

aespa賣力唱跳。（記者王文麟攝）

Ending pose，看起來臉不紅氣不喘。（記者王文麟攝）

四人換上街頭風格的衣服，站在階梯上演唱。（iMe TW提供）

aespa把麥拿向觀眾席，想聽聽MY們的聲音。（iMe TW提供）

換上休閒風格的aespa走出，Winter（右1）還戴了一頂小頭紗。（iMe TW提供）

四人換上四色仙氣洋裝登台。（iMe TW提供）

觀眾席底下一片手燈海。（iMe TW提供）

Ningning（左起）、Karina、Winter、Giselle帥氣ending pose。（記者王文麟攝）

aespa換上帥氣皮質的演出服。（iMe TW提供）

2025／04／25-26 K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN

Giselle（右2）以一頭紅髮亮相，非常吸睛。（希林國際提供）

Winter（左起）、Karina、Giselle、Ningning大跳〈Ｗhiplash〉。（希林國際提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法