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娛樂 最新消息

（專訪）劉冠廷是台灣的異類！香港導演也認輸：他太無恥了

《私家偵探》導演專訪，周汶儒（左）、李子俊。（記者胡舜翔攝）《私家偵探》導演專訪，周汶儒（左）、李子俊。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕香港導演周汶儒、李子俊相中台灣演員劉冠廷，邀請他演出電影《私家偵探》，周汶儒接受本報專訪時，竟稱劉冠廷無恥又是個異類，笑翻眾人。

電影《私家偵探》由古天樂主演，雖然是香港班底，不過在馬來西亞拍攝，還找來台灣演員演出，希望透過不同文化激出不同火花。當時在找演員時，《九龍城寨之圍城》的導演也是該片監製鄭保瑞推薦《陽光普照》的劉冠廷，除了看中劉冠廷的才華之外，他給人「溫柔的敗類」的感覺也很吸引人，因此決定對劉冠廷發出邀請。

周汶儒大讚劉冠廷陽光、靦腆、善良又搞笑。（記者王文麟攝）周汶儒大讚劉冠廷陽光、靦腆、善良又搞笑。（記者王文麟攝）

結果劉冠廷看了劇本之後，都說沒有問題，周汶儒心想：「這麼厲害的演員，應該很會挑毛病吧，是不是寫得不好，還是決定聊聊。」他們聊了不少，除了劇本、角色之外，由於劇情與出軌有關，周汶儒還詢問了劉冠廷的情史以及對愛情的看法，也偷偷心想「不知道他有沒有出軌過」，不過始終沒有那麼膽開口問劉冠廷。

圖說：劉冠廷獲得周汶儒、李子俊的肯定。（記者王文麟攝）圖說：劉冠廷獲得周汶儒、李子俊的肯定。（記者王文麟攝）

周汶儒過去對台灣演員的理解停留在「偶像」，不過他看到劉冠廷之後直呼「簡直是異類」！因為他曾經看到劉冠廷扮成榴槤的模樣，代表他願意嘗試各種新事物，戲路廣又完全沒偶像包袱。被問到是否曾看過劉冠廷在《詭扯》中扮成梁朝偉？周汶儒表示當然有看過，開玩笑說：「那髮型他都願意留，他沒有偶像包袱到，近乎無恥！作為一個演員真的好厲害。」後來周汶儒笑說劉冠廷也是「無尺度」，很希望未來再與他合作，「趁他身價沒有漲太多的時候」。

周汶儒、李子俊都對開發台灣市場相當有興趣，李子俊坦言正籌備在台灣拍片，且演員全都是台灣人，他忍不住大讚台灣片場的便當真的太好吃，深深著迷；周汶儒也趁機抱怨，稱香港拍片可以吃到麥當勞就很開心了，透露每次來台灣一定要吃魷魚羹，只是不解為什麼越來越多餐廳只賣花枝羹。

周汶儒與《關於我和鬼變成家人的那件事》導演程偉豪、監製金百倫都有合作，他透露對方看了《第八個嫌疑人》後主動找上門，之後接連合作了《池塘怪談》、《正港分局》等劇，《正港分局》中的成語正是身為中文系的他發想。儘管他認為，台灣的酬勞在兩岸三地來說偏低，不過在台灣拍片很好玩，「跟對的人工作，工作開心很重要。」《私家偵探》已在台上映。

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