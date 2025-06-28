劉玳妍遭爆不倫靈療網紅 元配氣炸公開「吻照」偷情對話

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前天氣女孩成員「ICE艾絲」劉玳妍被老公葉澤毅踢爆，出軌百萬靈療網紅阿卡莎納，還公開兩人的鹹濕對話，不過當事人皆否認指控。對此，葉澤毅曝光對方親吻照片反擊，並曬出離婚協議書，感嘆「不願被綠了還要背黑（鍋）」。

劉玳妍（右）與阿卡莎納親吻照被老公葉澤毅公開。（翻攝自YT）

葉澤毅今（28日）在社群公開劉玳妍與阿卡莎納的親吻照，以及兩人的對話截圖，可見內容相當曖昧露骨，不僅互相傳送自拍照，還會鹹濕調情。

請繼續往下閱讀...

在 Instagram 查看這則貼文 @zeyi_ye 分享的貼文

對於被劉玳妍控訴覬覦財產、恐嚇威脅，葉澤毅直言，「既然你們選擇站出來拍澄清影片，那就請有勇氣把整個故事說完」，怒斥對方不要只公開對自己有利的段落博取同情，避開真正關鍵的事實。他認為，劉玳妍刻意營造他「情緒失控」、「理智斷線」、「由愛生恨」的形象，就是要讓外人誤解，進而合理化背叛與離棄。

葉澤毅坦言，老婆不再愛自己，這是可以接受的，但是這一切都是謊言，如果當初能誠實坦承不倫戀，至少還能好聚好散，結果女方卻選擇拋下台灣的一切，搬去杜拜，讓他氣得痛轟，「你，還沒有與我離婚。現在不願回台灣處理的人，是你。」他也指出，公開出軌證據的原因是婚姻遭背叛，還被頻繁抹黑，導致他從受害者變成被誣陷的加害者。

葉澤毅PO出離婚協議書並向劉玳妍喊話，「我不恨你，也不怨你，更沒有由愛生恨，我只是不願被綠了還要背黑。因此我從不覺得說出事實，是錯的行為。」他感嘆，到今天為止，對方已經說過無數次「對不起」這三個字，但卻從未針對真正的錯誤「外遇」做出道歉，「你們不是沒道歉，只是從來沒對真正的錯誤道歉。」

在 Instagram 查看這則貼文 @zeyi_ye 分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法