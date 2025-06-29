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娛樂 音樂

金曲》張清芳遭炎上！急催歌王「走快一點」 9年前「熊仔事件」再被挖

〔記者邱奕欽／台北報導〕第36屆金曲獎昨（28日）晚在台北小巨蛋圓滿落幕，歌壇「東方不敗」張清芳時隔多年重返金曲舞台，壓軸頒發「最佳華語專輯獎」、「年度專輯獎」2項大獎，期間礙於已接近深夜11點半，她因此在台上催促得獎人「走快一點」，此舉意外引發歌迷不滿，不僅痛斥她「不尊重得獎人」，甚至重提9年前的熊仔事件。

張清芳（左）在金曲36上，因催促呂士軒遭炎上。（組合照，台視提供、新聞攝影組攝）張清芳（左）在金曲36上，因催促呂士軒遭炎上。（組合照，台視提供、新聞攝影組攝）

張清芳久違擔任金曲獎頒獎人，卻因典禮時程超時顯得相當急促，沒有多餘寒暄便直接宣布得獎名單，正當新任歌王呂士軒再傳捷報，奪下「最佳華語專輯獎」正要上台時，張清芳隨即語帶催促直喊：「走快一點，時間很晚了！」連帶讓爾後擒下「年度專輯獎」的新科台語歌后李竺芯，也趕忙脫掉鞋子赤腳跑上舞台。

張清芳（右）2016年頒獎時，曾稱呼熊仔（左）為「那個胖子」。（資料照）張清芳（右）2016年頒獎時，曾稱呼熊仔（左）為「那個胖子」。（資料照）

最終，張清芳因此舉遭部分觀眾、網友狠批「太兇了吧」、「金曲獎變成打卡下班嗎？」直呼看得相當不舒服，甚至有網友挖出她早於2016年頒發獎項時，曾稱呼熊仔為「那個胖子」的往事，質疑她是否對嘻哈圈帶有偏見。不過，也有人挺身緩頰，認為張清芳只是為典禮流程負責，留言支持「她有她的壓力！」評價與反應相當兩極。

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