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璩美鳳重提性愛光碟案 「不怕兒子看」自嘲：年輕時身材好

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕媒體人璩美鳳12日指控，民眾黨主席柯文哲對她性騷擾，事後還傳訊息，稱她漂亮又聰明很「逆天」。消息曝光後，璩美鳳過去最知名「光碟案」再度浮上檯面，事實上，她曾上《康熙來了》談及此事，坦言一度想尋短，不過如今已成功轉念，更大方表示，不怕孩子知道，「至少我年輕時身材很不錯！」

璩美鳳於《康熙來了》談及當年光碟案。（翻攝自YT）璩美鳳於《康熙來了》談及當年光碟案。（翻攝自YT）

璩美鳳在2001年爆出「光碟案」，私生活直接被公開於眾，後來她選擇暫離台灣遠離是非，長達6年才回到台灣，並在2007年上節目《康熙來了》，談及此事時，她坦言一度心很累，甚麼都想過，包括出家、輕生等等，直到和第二任老公相遇後，或許是因為愛，她才有了想好好活下去的念頭，也變得很樂觀，認為沒有什麼事情會比那時更痛苦了。此外，當時主持人蔡康永好奇，「妳為什麼還願意住在那棟被拍的別墅裡面？回去那個房子，難道不會有不好的記憶嗎？」，她則回應「不會！」認為很像電影一樣，「演過就算了！」

璩美鳳2012年生下兒子後，上節目《我們一家訪問人》重提光碟事件，她直言，「與其說自己太信任朋友、感覺好像被朋友所害，可是其實還是要怪自己太愚蠢」。而面對主持人王偉忠問到，若未來小孩看到光碟怎麼辦？她認為，「完全不擔心，還想跟兒子說，至少我年輕時身材很不錯！」展現高EQ。

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