《機智住院醫生生活》結局收視新高 「具道圓」道別角色喊幸福
鄭準元道別角色「具道圓」。（翻攝自IG）
葉姵妤／核稿編輯
〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《機智住院醫生生活》昨（18）播第12集結局，演出「具道圓」醫生打開知名度的鄭準元，今在社群公開多張照片，向角色正式道別，最終集收視衝到8.1%，寫下全劇新高。
鄭準元寫道：「感謝所有喜歡《機智住院醫生生活》的觀眾，我度過了人生中最幸福的時光。謝謝大家，再次感謝大家。」照片中，鄭準元和幾位「菜鳥住院醫生」展現深厚的化學反應，吸引粉絲注意，該文突破20萬人次點讚。
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鄭準元公開《機智住院醫生生活》花絮照。（翻攝自IG）
韓媒大讚鄭準元演技、魅力兼具，真實演繹出「具道圓」本人，尤其他在戲中看著高允貞時，控制不住的表情，溫柔刻畫可愛男友的形象，充滿魅力的模樣讓觀眾更加心動。
另外，高允貞在戲中和鄭準元成為「親家CP」圈粉，她特地在鄭準元貼文底下入戲寫道，「明天是我的生日」，令網友津津樂道，紛紛留言，「會想念道圓醫生的」，也有人期待劇集再拍第二季。
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