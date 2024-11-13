王彩樺錄影脫口「驚人發言」13萬人搶看！洪都拉斯揭入行心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》由「Sandy」吳姍儒與浩子主持、許效舜及黃豪平擔任評審，客座評審本週迎來「YA教授」洪都拉斯，節目一開始就以模仿葉教授之姿，幫候選人舜哥助選，一秒就把大家帶到熱鬧滾滾的選舉造勢晚會，現場一陣歡呼。

洪都拉斯（右）以模仿葉教授之姿登場。（公視台語台提供）

洪都拉斯也以自己60歲的年紀鼓勵選手們：「台上三分鐘，台下十年功，如果表演真的練100次還是不順暢，請繼續練到1000次，練到是你的就是你的了！ 」

請繼續往下閱讀...

節目播出後引起熱烈討論，像是王彩樺在節目上摸著吳姍儒孕肚開玩笑自己還要再生一個的精彩片段，已經突破13萬次瀏覽；參賽選手「溱會灰」二人組一說一唱，默契十足的演出常獲得好評，其中「發燒38度要喝58度的高梁」精彩片段除了受到導師黃逸豪大力讚賞腳本流暢外，在網路上也是獲得高達12萬的瀏覽量。

王彩樺吐驚人之語效果十足。（公視台語台提供）

製作人黃淑宜表示：「能夠引起大家對『說台語』這件事的關注，對製作團隊來說已經是莫大的鼓舞，希望可以讓大家輕鬆學台語，自然而然運用在生活中，說錯也沒關係，有機會藉由看節目討論學習，當然也希望大家可以多點鼓勵，更歡迎台語好的觀眾踴躍報名我們第二季的海選喔！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法