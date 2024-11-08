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娛樂 最新消息

（影音）徐若瑄爆罹甲狀腺癌首露面！9歲兒子擔憂：會被遺傳嗎

〔記者廖俐惠／台北報導〕徐若瑄週三遭週刊爆料罹患甲狀腺癌，今天（8日）是爆出病情後首度露面，被問到「雨過天晴」了嗎？徐若瑄笑說：「早就晴了！」不然今年怎能唱遍高雄、東京等地，而目前住在新加坡的9歲兒子得知媽媽生病，也十分貼心，除了常常視訊關心之外，也打趣稱：「媽媽妳不會遺傳給我吧！」

徐若瑄出席 MASSAGE CAFE輝葉放室站開幕。（記者陳奕全攝）徐若瑄出席 MASSAGE CAFE輝葉放室站開幕。（記者陳奕全攝）

徐若瑄應品牌輝葉邀請，今天出席「輝葉放空站」的開幕記者會，外界關注她的健康狀況，剛爆出罹患甲狀腺癌的她向媒體報平安，表示因為家族有這樣的遺傳基因，因此有做心理準備，加上一直以來都有健康檢查的習慣，因此及早發現。

被問到會不會擔心從此唱不了歌？徐若瑄坦言，第一時間因為醫學常識不足，當然很擔心，但復原之後就沒問題了，且還找了唱歌老師，努力把發聲位置找回來。所幸徐若瑄動的是微創手術，沒有留下疤痕的問題，她笑說倒是自己手很痠，因為要不斷按摩口腔，而她現在一個禮拜運動5天，還逼媽媽跟她一起健身。

徐若瑄出席 MASSAGE CAFE輝葉放室站開幕。（記者陳奕全攝）徐若瑄出席 MASSAGE CAFE輝葉放室站開幕。（記者陳奕全攝）

徐若瑄認為，運動就是一種養生，且能夠散發很多快樂因子，「心只要不被打倒，什麼難關都可以過。」她表示，一開始沒有打算告訴外界，不過如今大家都知道了，她將此當作公益，提醒大家一定要定期做健康檢查，笑說「大家都被我嘮叨要去健檢。」

徐若瑄出席 MASSAGE CAFE輝葉放室站開幕。（記者陳奕全攝）徐若瑄出席 MASSAGE CAFE輝葉放室站開幕。（記者陳奕全攝）

此次她為「放空站」代言，透露最近因為宣傳電影《乒乓男孩》馬不停蹄，一天可以跑10場活動，一到家就直接躺在按摩椅上放空，回家可以稍微鬆一下。身為代言人的她，也送了品牌按摩椅給許多圈內好友，包括哈林、魏如萱、柯震東及彭佳慧。

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