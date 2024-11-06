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娛樂 最新消息

徐若瑄罹癌命運多舛！夫妻9年情斷...1句話洩「離婚主因」

〔記者邱奕欽／台北報導〕49歲徐若瑄今（6日）證實罹患甲狀腺癌零期，得知罹癌當下的她一度無法接受，甚至錯愕嘀咕「怎麼會是我？」所幸病情及早發現，目前也已獲控制。出道至今33年，徐若瑄演藝路荊棘滿佈，感情路也跌跌撞撞，為了生子更不惜臥床5個月，甚至狂挨300支安胎針，豈料婚姻卻在第9年戛然而止，可謂命運多舛。

徐若瑄（左）與李雲峰去年12月宣布離婚。（資料照，銀魚音樂提供）徐若瑄（左）與李雲峰去年12月宣布離婚。（資料照，銀魚音樂提供）

徐若瑄因電影《72小時莎到你》與李雲峰相識相戀並於2014年結婚，她在懷兒子Dalton時為了安胎，不惜在新加坡臥床142天。不僅如此，懼怕打針的徐若瑄為母則強，僅僅在安胎期間就狂挨300多針，她回憶當時狀況直呼：「屁股打到幾乎快找不到不痛之處可再扎針！」

相關新聞：徐若瑄驚傳罹癌 斬9年婚掰了新加坡富商尪

此外，徐若瑄在生產時險遇生死關頭，「生你（兒子）前48小時我必須停打蛋白S的針，所以若你突然要出來，我可能會面臨大量出血而死亡的風險，謝謝你愛媽媽，我們沒有發生那樣的事。」產後，徐若瑄因過久未有走路，導致雙腿肌肉無力萎縮，復健超過半年才得以正常行走。

沒想到，徐若瑄去年12月證實與「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰結束9年婚姻，她在聲明中提到離婚主因表示：「我們盡了最大努力，仍克服不了雙方的差異。」雙方因長期各自在新加坡、台灣忙於事業，加上彼此個性不合協議離婚，這段9年婚更經歷諸多風雨，除了傳出積欠鉅額負債，也曾捲入王力宏和李靚蕾的離婚紛爭。

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