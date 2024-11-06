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娛樂 最新消息

徐若瑄驚傳罹癌 斬9年婚掰了新加坡富商尪

徐若瑄2014年7月23日返台辦歸寧宴，當時和前夫李雲峰恩愛模樣，如今已成過去式。（資料照，記者潘少棠攝）徐若瑄2014年7月23日返台辦歸寧宴，當時和前夫李雲峰恩愛模樣，如今已成過去式。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林南谷／台北報導〕49歲女星徐若瑄驚傳在年初經健檢發現罹患甲狀腺癌，哭喊「怎麼會是我？」隨即勇敢面對接受治療，目前已恢復健康，上個月底更亮麗出席熱血國片《乒乓男孩》記者會，大批影迷想起她去年12月獨自發聲明宣布與前夫、新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰結束9年婚姻，令人心疼。

徐若瑄是在2013年拍攝電影認識李雲峰，隔年閃嫁並在2015年懷孕，40歲才當媽，她不只一次淚喊生子路艱辛，「當時臥床142天、扎300針安胎針，才迎來兒子出世。」

相關新聞：徐若瑄去年才爆婚變  驚傳罹患甲狀腺癌

徐若瑄近期除了主演電影《乒乓男孩》，同時也是該片主題曲〈接住我〉主唱、填詞人。（資料照，記者陳奕全攝）徐若瑄近期除了主演電影《乒乓男孩》，同時也是該片主題曲〈接住我〉主唱、填詞人。（資料照，記者陳奕全攝）

不久後，李雲峰被爆有財務危機，徐若瑄發長文表示自己從沒想過要當貴太太，「從小到大靠自己腳踏實地過每一天撐起一個家，除孕期需臥床不得不停工以外，婚後依然做著自己喜愛表演工作」，更感謝老公與婆家支持。

相關新聞：徐若瑄認在痛苦中拉扯  感謝「接住我的人」

前年徐若瑄衰捲「金曲歌王」王力宏的離婚風波，李雲峰透過律師發聲明捍衛徐若瑄清白，不過前年9月徐若瑄首攻小巨蛋開唱，卻未見李雲峰到場支持，甚至沒看到他的花籃，當時外界就懷疑2人婚姻生變。

2人一路走過風風雨雨，去年12月在離婚聲明中，雙方都表示已盡最大努力仍克服不了差異，在經過理性友好協商之下，決定劃下婚姻句點。

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