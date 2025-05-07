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老婆慈惠撐不住 壓垮宥勝婚姻最後一根稻草曝光

老婆慈惠撐不住 壓垮宥勝婚姻最後一根稻草曝光宥勝爆出性騷擾事件重創演藝事業，這幾年都是慈惠一肩扛起家庭重擔。（翻攝自宥勝臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人宥勝傳出2016年藉著載女助理返家途中，踰矩跨坐、揉胸舔耳、強吻等行逕被依強制猥褻罪起訴，最後被判刑8月、緩刑5年，支付公庫200萬元，他曾宣告重啟頻道拚復出卻失敗，今（７）日更傳出他因復出無望，更在爆出性騷擾事件時，已和老婆婆慈惠簽字離婚，而2人婚姻畫下休止符關鍵原因也曝光。

據了解，壓垮2人婚姻最後一根稻草，在於宥勝爆出性騷擾事件後演藝工作全停擺，家裡生活開銷支出全落到慈惠身上，多年來心力交瘁無法再扛下重擔，外傳她團購、直銷收益，也被宥勝負面新聞受衝擊，知情者私下感嘆，慈惠早就撐不下去了。

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慈惠離婚。圈內知情人士分析兩人應是切割，否則連帶一子一女的未來也難以預料，畢竟宥勝無法復出，斷了最大經濟來源，慈惠的團購、直銷事業連帶受到影響，目前也是風雨飄搖的狀態。

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