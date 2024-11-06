許富凱超高調示愛「獻花接送樣樣來」 酒店上演接送情

〔記者蕭方綺／台北報導〕于子育、許富凱主演的舞台劇《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》上週末正式開演，2人戲裡大談姊弟戀，飾演日式酒店小姐的于子育下班回家路上陰錯陽差上了黑道小弟許富凱的車，兩人穿梭在林森北路的街上，日久生情對彼此產生好感，衍生出一段難忘的戀情。許富凱在劇中一下送花、一下送宵夜、還許下承諾要帶于子育出國旅遊，大展求愛技巧，只為博得于子育的芳心。

于子育（左）、許富凱在舞台劇《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》中大談姐弟戀。（瘋戲樂工作室提供）



于子育透露可以跟年紀比較小的許富凱演出感情戲表示非常榮幸，完全不介意年齡差距，更大讚許富凱會唱又會演、舞台魅力十足；首演當天于子育在舞台上一度忍不住情緒，流下不少眼淚，令人動容的表演也讓全場觀眾頻頻拭淚，跟著于子育飾演的櫻子媽媽經歷心情跌宕起伏、感受她五味雜陳的一生。

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于子育主演舞台劇《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》。（瘋戲樂工作室提供）



首場演出超過 100 分鐘，更驚喜的是三位演員多次走下舞台與觀眾互動，巧妙將劇情與觀眾反應串連出不同的效果，令大家又驚又喜，于子育更在演出後加碼讓許富凱演唱安可曲，獲得滿堂喝采。許富凱在演出後表示「沒想到會走到這一天！」，感慨自己一年前發行的專輯，今天終於能透過音樂劇的方式帶給歌迷不同的樣貌。

《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》在 PLAYground 空總劇場演出至 11 月 10 日，購票請上 OPENTIX 網站。

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