木村拓哉爆進軍中國！代言華為觸發反彈 日媒狠砲「斷送女兒星途」

木村拓哉（右）近日接下華為代言人，日媒分析恐因此斷送愛女日村光希星途。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「日劇男神」木村拓哉縱橫藝能界33年人氣不墜，月初訪台時更引起追星旋風，然而他近日為中國品牌「華為」HUAWEI拍攝最新代言廣告，豈料此舉立刻引發日媒關注，直指木村拓哉此次跨足華語圈合作，雖然展現國際化布局，但是恐怕也會對女兒木村光希在全球影視圈的發展出現連帶影響。

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《日刊現代》分析指出，儘管木村拓哉去年主演的電影《摘星廚神．巴黎夢》取得亮眼票房，但前傑尼斯事務所創辦人喜多川的醜聞風波尚未散去，使得品牌方在日本國內邀約合作時仍顯得謹慎。然而，木村拓哉展現堅強的韌性，選擇在國際市場尋求突破，近期則接下中國品牌華為代言人。

只不過，華為早於2019年就遭美國列入貿易黑名單，木村拓哉此舉無疑引爆外界情緒反彈，同時更揚起接踵而至的質疑聲浪。不僅如此，木村拓哉代言具有政治敏感性的品牌，卻偏偏選在愛女木村光希積極進軍國際之際，恐怕讓好萊塢製片人有所顧慮。《日刊現代》為此更重話狠批「木村拓哉可別因為代言華為，斷送女兒星途！」

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