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娛樂 音樂

（影）全球被《APT.》洗腦 Rosé聯手火星人挑戰「江南大叔」

火星人布魯諾（左）與Rosé合唱的〈APT.〉成為新一代全球洗腦神曲。（翻攝自IG）火星人布魯諾（左）與Rosé合唱的〈APT.〉成為新一代全球洗腦神曲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女子天團BLACKPINK成員單飛後，個個成績斐然，成員Rosé近期與同門師兄美國天王火星人布魯諾（Bruno Mars）合作，打造出新一代洗腦神曲〈APT.〉，該曲有機會挑戰「鳥叔」PSY在12年前創造的〈江南Style〉紀錄。

《APT.》MV在短片在YouTube平台上架兩週，累計點擊超越2.58億。（翻攝自IG）《APT.》MV在短片在YouTube平台上架兩週，累計點擊超越2.58億。（翻攝自IG）

〈APT.〉上個月18日公開後瘋狂竄紅，連續多天稱霸韓國各大音源榜、全球大型下載音樂排行榜K-Pop史上第一首連續十日稱冠的歌曲，在40個國家及地區的iTunes排行榜也穩佔榜首，並不斷刷新紀錄。甚至還有網友為了「APT」韓文「아파트」唸成「阿帕次」還是「阿帕特」起了爭執。現在這首歌獲封為年度神曲，更有機會打破鳥叔PSY〈江南Style〉的紀錄。

〈APT.〉上個月18日公開後瘋狂竄紅。（翻攝自IG）〈APT.〉上個月18日公開後瘋狂竄紅。（翻攝自IG）

《APT.》MV在短片在YouTube平台上架兩週，累計點擊超越2.58億，目前《APT.》在英國Official Chart排行榜中已衝上No.2，創下韓國女歌手最佳成績，將挑戰12年前韓國男歌手「江南大叔」PSY的洗腦神曲《江南Style》保持的冠軍紀錄。

〈APT.〉的爆紅為Rosé的單飛打響第一砲，接下來她也會在下個月6日推出首張個人專輯《rosie》。

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