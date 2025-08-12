日天團King Gnu宣布史上最大型巡演 15城開唱台北入列
日本新生代樂團「King Gnu」將開啟新一輪巡演。（資料照，好玩國際文化提供／Photographer credit-Tomoyuki Kawakami）
〔記者張宇嫺／台北報導〕日本新生代樂團「King Gnu」今（12）在社群宣布，將開啟新一輪巡演「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」，巡演將從2026年2月開始，途經仙台、大阪、高松、東京、名古屋、廣島、千葉、福岡、札幌、新潟、曼谷、香港、台北、上海、首爾開唱，他們也稱「這會是King Gnu有史以來巡迴最多城市的巡演！」消息一出便讓粉絲期待不已。
King Gnu今在社群宣布，將開啟2026巡演「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」。（翻攝自IG）
King Gnu由井口理、常田大希、勢喜遊以及新井和輝組成，在2019年憑歌曲《白日》竄紅，接著又演唱動畫《咒術迴戰》的主題曲，在台灣也有高人氣，2023年他們受邀擔任金曲獎表演嘉賓，2024年在台北流行音樂中心舉行專場演唱會，兩場各5000張門票瞬間秒殺。
King Gnu於2023年受邀擔任金曲獎表演嘉賓。（資料照，記者胡舜翔攝）
