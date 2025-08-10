晴時多雲

娛樂 最新消息

高凌風罹血癌14個月離世！ 兒子葛兆恩談沈玉琳病情...家屬「真實心聲」曝光

張哲偉、陳峻廷、葛兆恩、紀成澔出席手搖飲一日店長活動。（記者王文麟攝）張哲偉、陳峻廷、葛兆恩、紀成澔出席手搖飲一日店長活動。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕沈玉琳近日證實罹患血癌，「青蛙王子」高凌風2014年因患血癌病逝，他的兒子「寶弟」葛兆恩今（10日）與「Nelson」紀成澔、張哲偉、陳峻廷出席手搖飲一日店長活動，受訪表示有看到沈玉琳的罹癌的新聞，以他過去的經驗來看，認為家屬現在最需要的是時間、空間，所以他沒有過問太多，「不太好去多說一些什麼」。

高凌風2012年底出現高燒、喘不過氣等症狀，送醫檢查後確診為急性骨髓性白血病，他在短短72天內，接受了3次化療，最終因病情惡化，體力無法負荷，放棄幹細胞移植，改採保守療法，並於2014年2月病逝，享壽63歲，從確診到離世僅約1年2個月。

葛兆恩年僅16歲喪父。（記者王文麟攝）葛兆恩年僅16歲喪父。（記者王文麟攝）

葛兆恩年僅16歲喪父，近來對於沈玉琳也罹患血癌，他表示沒有詢問太多細節，「這時候家人最需要的就是時間，我覺得一切會好起來」，只希望沈玉琳能早日康復，繼續在幕前帶給觀眾歡樂，他上一次見到沈玉琳，已是2年前上《11點熱吵店》，當時沈玉琳的狀態非常好，看不出有生病的徵兆，兩人私下也比較少聯絡。

談起父親節，葛兆恩透露當天和外公、媽媽金友莊一起吃飯過節，「我時不時就會去看我爸，沒有一定要等到節日、生日，我每天都在聽他的歌，剛剛活動前也還在聽，希望有一天可以在重要場合上唱他的歌」。

