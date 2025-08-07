晴時多雲

娛樂 最新消息

《鬼滅之刃》炭治郎真人版誰演？日媒票選他第一名 佐藤健也輸了

《鬼滅之刃》如果拍成真人版，會找哪位演員來演呢？引發熱議。（木棉花提供）《鬼滅之刃》如果拍成真人版，會找哪位演員來演呢？引發熱議。（木棉花提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕動漫《鬼滅之刃》推出全新電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》將在明天（8日）上映，日本媒體邀請網友票選，最希望誰擔任男主角「竈門炭治郎」真人版演員，佐藤健竟然才第二名，而漫改小王子山崎賢人則只拿了第6名。

北村匠海曾演過《幽遊白書》真人版。（Netflix提供）北村匠海曾演過《幽遊白書》真人版。（Netflix提供）

根據日媒《Pinzuba》票選報導，第三名為北村匠海，北村匠海曾經演過《東京復仇者》的花垣武道，還有《幽遊白書》的浦飯幽助，有11%的網友認為他適合演出炭治郎，「我覺得他很單純，很適合炭治郎」、「坦率、真誠的樣子很像」、「演技很好」、「他有很多演出漫改劇的經驗」、「努力的模樣很像」。

《神劍闖江湖》是佐藤健的代表作。（翻攝自X）《神劍闖江湖》是佐藤健的代表作。（翻攝自X）

至於以13%獲得第二名的是佐藤健，佐藤健曾經演過《神劍闖江湖》的緋村劍心，這也是佐藤健的代表作，網友認為他適合演出炭治郎的原因為「他在神劍闖江湖中的殺陣太帥了」、「感覺他很適合用劍的動作場面」、「神劍闖江湖的真人版沒有違和感」、「會很期待電影的動作場面」、「完全就是我想像的樣子」。

神木隆之介演出過《xxxHOLiC 次元魔女》。（天馬行空提供）神木隆之介演出過《xxxHOLiC 次元魔女》。（天馬行空提供）

以18%被票選為最希望他成為炭治郎真人版演員的是32歲的神木隆之介，神木隆之介曾演過《xxxHOLiC 次元魔女》的四月一日君尋，在《神劍闖江湖2：京都大火篇》中演出瀬田宗次郎，他也演過《哥吉拉-1.0》的男主角敷島浩一。網友紛紛表示，「很喜歡品行端正的優等生」、「感覺最像炭治郎」、「炭治郎的氣息跟神木隆之介在晨間劇《爛漫》演的角色很像」、「個性好」、「外表跟炭治郎有點像」、「我覺得童顏比較好，現在也有小孩子的氛圍」。

神木隆之介主演賣座電影《哥吉拉-1.0》。（翻攝自X）神木隆之介主演賣座電影《哥吉拉-1.0》。（翻攝自X）

■「如果《鬼滅之刃》拍成真人版，最希望飾演竈門炭治郎的男演員」排行榜

1位　神木隆之介

2位　佐藤健

3位　北村匠海

4位　新田真劍佑

4位　藤原龍也

6位　橫濱流星

6位　山崎賢人

8位　菅田將暉

8位　Hey！Say！JUMP 山田涼介

8位　真榮田鄉敦

