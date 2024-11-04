曾莞婷認了「想離開演藝圈」淚訴關鍵原因 楊貴媚3字開示

〔記者李紹綾／台北報導〕曾莞婷在Netflix影集《影后》飾演凍齡美魔女，劇中個性傲嬌，還有個「不演媽」的接戲原則，她今（4日）與楊貴媚、鍾欣凌、謝盈萱、楊謹華、陳庭妮出席首映會，透露拍完第一場戲回家哭了三天，殺青後仍抽離不出角色，甚至萌生退出演藝圈的念頭，說著說著當場淚崩，楊貴媚暖心替她拭淚。

曾莞婷與楊貴媚、鍾欣凌、謝盈萱、楊謹華、陳庭妮出席影集《影后》首映會。（記者李紹綾攝）

曾莞婷表示，自己在現實生活中早已不抗拒演媽，甚至有過素顏演出媽媽的角色，「我覺得這對一個演員來說，就是一個不同的歷程跟經歷吧，然後也是要面對這件事情。」

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曾莞婷坦言，角色的內心沉重，一直想自我突破，她哽咽說：「就像廣告說的，女演員不能變老、不能變醜、不能變胖，一直被迫做選擇、做犧牲，到頭來還是要讓人家來選擇，那種沉重感跟痛，其實滿真實的，有時候演著演著，不知道是在演戲，還是在演自己的人生，所以這部戲到現在，我一直有想要離開演藝圈的念頭，一直抽離不出。」說完後忍不住大哭。

曾莞婷直言，現在礙於年紀的關係，接的角色都是偏媽媽，她會做一些心態上的轉換，「會一直想要突破現在的自己，有的時候又會有力不從心的感覺，好像覺得在這行業堅持了這麼多年，它真的是最好的歸屬嗎？還是說有其他的可能？」也因這齣戲有太多類似的情節發生在自己身上，像是她現實中曾有個交往很久的前男友，對方目前已結婚生子，恰好戲裡也有個前夫，離婚後要回美國再婚，然而這兩人都問同一句話：「開心嗎？現在的妳。」讓她直喊：「那句話好深刻。」演完這場戲後，她一直問自己：「現在的我開心嗎？」

曾莞婷（後排右）淚灑記者會，楊貴媚（後排左）暖心幫擦淚。（記者李紹綾攝）

曾莞婷哭到說不出話來，整理好情緒、擦完眼淚後說：「身為一個公眾人物，好像不能悲觀、不能負面，在大家面前要展現出很堅強、很棒，但我們也是有很脆弱的時候。」透露最後一場殺青戲是在廁所，當時導演嚴藝文抱著她說：「這是妳獻給這部戲的最後一場戲。」然而她心中的想法竟是：「也許這是我獻給演藝圈的最後一場戲。」她說：「我們常常忽略自己內心的聲音，我們常常告訴大家，要愛自己、你很棒，要有正能量，但是哪來這麼多正能量，我們也是會有脆弱的時候。」楊謹華聽完後眼眶泛淚，謝盈萱分享對曾莞婷的印象，「我是這齣戲才認識她，一直覺得她很勇敢，什麼事都願意嘗試，她永遠是我們拍攝現場最安靜的那一個，有一種奇特的高度反差。」楊貴媚安慰曾莞婷：「莞婷，做自己就好了，做自己，妳不是那個角色。」曾莞婷則說：「我要開始找回自己，因為出道這麼久，走越遠，會越茫然，需要時間好好沉澱自己。」

曾莞婷淚灑《影后》首映記者會。（記者李紹綾攝）

一場在餐廳見導演的戲，讓曾莞婷印象深刻，因為覺得很真實、很殘酷，會一次一次地打醒自已，「我以為他們要找我演女主角的角色，結果是找我演女主角媽媽，我知道以後在眾人面前也要強忍歡笑，然後到廁所裡面去打自己一巴掌，清醒以後獨自去做SPA，那一場完全屬於自己空間的釋放，其實我自己滿有感覺的，就是所有內心的壓抑，都在那個時刻宣洩出來。」

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