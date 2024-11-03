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娛樂 電視

石英演技究竟有多強？ 柯叔元「四字」讚嘆

柯叔元出席《阿榮與阿玉》首播記者會。（華視、東森超視提供）柯叔元出席《阿榮與阿玉》首播記者會。（華視、東森超視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕資深藝人石英上月辭世，享壽82歲，不少藝人在社群貼出弔念文。柯叔元今（3日）出席華視《阿榮與阿玉》首映記者會，他以「出神入化」形容前輩的演技。

柯叔元談起石英，讚嘆前輩是他看過最會演、台語台詞說得最出神入化的演員，因為石英說出來的的台語完全不像在演戲，「他最厲害的是，他可以不用哭就能感動觀眾，戲的感覺種在身體裡。」石英早年動過換肝手術，體力大不如前，柯叔元說：「即便他身體有很大的負擔，這樣的演出要準備很久，也要打起精神、吃藥控制，他真的是讓我非常敬佩的演員，他的戲只能用『出神入化』形容。」

柯叔元（右）、韓瑜出席《阿榮與阿玉》首播記者會。（華視、東森超視提供）柯叔元（右）、韓瑜出席《阿榮與阿玉》首播記者會。（華視、東森超視提供）

韓瑜2004年和石英合作八點檔《意難忘》，聽到大家喊石英「石爸」，讓她覺得很親近，所以當得知噩耗心裡相當難過，「希望他的家人，可以快點回歸平靜心情。」她不斷感慨與石英合作已是20年前，結果被柯叔元虧，「那時候你都還是少女。」

回顧石英的50年演藝生涯，他參與多部本土劇，包括《包青天》、《施公奇案》、《鳥來伯與十三姨》、《意難忘》、《娘家》、《夜市人生》、《父與子》、《嫁妝》等，曾入圍2次金鐘獎及2次金馬獎，演技獲肯定。

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