金針菇讚爆台灣治安！英國目睹小偷「當街搶奪」

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國YouTuber「金針菇」個性可愛活潑的她，來台灣多年一直很受歡迎，她打造的頻道「韓勾ㄟ金針菇」至今已累積逾百萬訂閱，豐富多元的主題內容更擄獲大票台灣粉絲的心。沒想到，金針菇近日赴英國旅遊時，目睹小偷飛車搶奪路人的手機，讓她不禁感謝：「從歐洲回來不得不說，真的要謝謝台灣治安環境這麼好。」

金針菇在英國目睹當街搶奪，由衷盛讚台灣治安環境優。（組合照，翻攝自IG）

金針菇透露繼上次被偷墨鏡後，這次在英國親眼看見小偷騎著腳踏車，從路邊一名女生的手上迅速抽走手機，下秒讓她驚訝地說：「超級恐怖的，大家一定要小心！」她也不禁感嘆並致謝：「從歐洲回來不得不說，真的要謝謝台灣、韓國治安環境這麼好。」

請繼續往下閱讀...

此外，金針菇也呼籲走在歐洲路上不僅要看導航還要顧包包，一心二用導致心理壓力較高，反觀在台灣的咖啡廳，即便把電腦放在桌上跑去上廁所，也不會發生任何事。出國目睹行竊過程，這更讓金針菇開心大喊：「總之回台灣心理舒服到讓我更覺得回到家的感覺，這感覺真是太棒了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法