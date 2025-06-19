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娛樂 最新消息

達比修有、小栗旬入列！明日花綺羅3度當小三 獵男名單公開

THE BOYZ成員周鶴年（右）因疑與日本前AV女優明日花綺羅（左）性交易遭退團。（翻攝自IG）THE BOYZ成員周鶴年（右）因疑與日本前AV女優明日花綺羅（左）性交易遭退團。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男團THE BOYZ成員周鶴年，16日突宣布因個人因素暫停活動，沒想到18日就被爆出原因，竟是與日本前AV女優明日花綺羅密會，且疑似有性交易。回顧明日花綺羅過往情史可以說是非常精彩，不僅3度介入他人婚姻，還曾與紅牌牛郎幽會。

相關新聞：明日花綺羅捲賣淫風波！被爆出「正牌男友」是小12歲智能障礙YTR

明日花綺羅2012年與大聯盟球星達比修有傳出緋聞。（路透）明日花綺羅2012年與大聯盟球星達比修有傳出緋聞。（路透）

明日花綺羅2012年末與男星小栗旬（圖）因工作結識，時常致電給男方聊天，導致正宮暴怒。（翻攝自IG）明日花綺羅2012年末與男星小栗旬（圖）因工作結識，時常致電給男方聊天，導致正宮暴怒。（翻攝自IG）

明日花綺羅露出渾圓豪乳誘惑小栗旬。（翻攝自日網）明日花綺羅露出渾圓豪乳誘惑小栗旬。（翻攝自日網）

明日花綺羅2012年與美國職棒大聯盟球星達比修有傳出緋聞，當時達比修有正在和藝人妻子紗榮子協議離婚中，仍算是已婚狀態，因此她遭質疑介入他人婚姻，最終這段關係不了了之；同年，明日花綺羅在綜藝節目中，與男星小栗旬同台，錄製過程還露出渾圓豪乳誘惑男方，結束錄影後兩人開始頻繁聯絡，此舉動也讓小栗旬的妻子山田優暴怒。

明日花綺羅在2016年與傑尼斯男星伊野尾慧（圖）傳緋聞。（翻攝自IG）明日花綺羅在2016年與傑尼斯男星伊野尾慧（圖）傳緋聞。（翻攝自IG）

2016年明日花綺羅與傑尼斯男星伊野尾慧被拍到同遊新加坡，緋聞再度引發乎轟動。明日花綺羅本人也在2017年的深夜節目中坦承曾與一名運動員及兩名男偶像交往，身分線索正巧與前述都能對上。

2019年明日花綺羅被直擊與搖滾樂團主唱Hiro（圖）密會。（翻攝自IG）2019年明日花綺羅被直擊與搖滾樂團主唱Hiro（圖）密會。（翻攝自IG）

接著在2019年，明日花綺羅又被直擊與搖滾樂團MY FIRST STORY的主唱「Hiro」森內寬樹密會，事發當下Hiro才剛宣布結婚，3度介入他人婚姻使明日花綺羅遭到外界抨擊。

2022年，明日花綺羅已引退2年，又被日媒直擊與歌舞伎町當紅牛郎咲人（圖）幽會。（翻攝自IG）2022年，明日花綺羅已引退2年，又被日媒直擊與歌舞伎町當紅牛郎咲人（圖）幽會。（翻攝自IG）

2020年明日花綺羅宣布引退，不過緋聞仍不斷，2022年又被日媒直擊與歌舞伎町當紅牛郎咲人幽會，直至近期又被拍到與韓團成員周鶴年在酒吧密會，甚至捲入性交易疑雲，一連串脫序行徑震撼娛樂圈。

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