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不讓高雄、台北專美於前！ 台中邀玖壹壹返鄉開唱

中市府邀請「玖壹壹」返鄉開唱，將於11月9日及10日在台中水湳中央公園舉行大型演唱會。（新聞局提供）中市府邀請「玖壹壹」返鄉開唱，將於11月9日及10日在台中水湳中央公園舉行大型演唱會。（新聞局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕延續搖滾台中熱潮，中市府邀請國民天團「玖壹壹」專程返鄉開唱，將於11月9日及10日在台中水湳中央公園舉行大型演唱會，也成為首組登上中央公園舉辦售票演唱會的藝人，並請來「動力火車」、八三夭」、「麋先生MIXER」、「TRASH」等多組藝人同步開唱。

不讓台北、高雄、甚至花蓮舉辦演唱會風潮專美於前，市府邀請台中囝仔玖壹壹在台中也舉行售票演唱會，選在可容納10萬人的中央球場舉辦「南北貳路音樂節2024」售票演唱會，一連兩天以雙舞台音樂節形式，邀請近30組超強卡司輪番上陣，邀請全台粉絲在台中感受玖壹壹最Local的魅力。

中市舉行2天「南北貳路音樂節2024」售票演唱會，邀請玖壹壹、動人火車等多組藝人開唱。（新聞局提供）中市舉行2天「南北貳路音樂節2024」售票演唱會，邀請玖壹壹、動人火車等多組藝人開唱。（新聞局提供）

中市11月舉行2天「南北貳路音樂節2024」售票演唱會，邀請玖壹壹、八三夭等多組藝人開唱。（新聞局提供）中市11月舉行2天「南北貳路音樂節2024」售票演唱會，邀請玖壹壹、八三夭等多組藝人開唱。（新聞局提供）

市府表示，演唱會主秀玖壹壹慶祝出道15週年演出，音樂節演出陣容包括金曲神團「動力火車」、雙金歌王「沈文程」、演歌雙棲巨星「王識賢」、超人氣天團「八三夭」、金曲樂團「麋先生MIXER」、大勢樂團「TRASH」、在地樂團「固定客」等多組藝人，跨世代卡司滿足各年齡層樂迷，除了售票舞台的精彩演出，主辦單位也規劃了周邊免費市集和親子遊樂區。

新聞局說，中央公園舉辦首場售票演唱會預期也將帶動周邊商機，鄰近活動現場的知名飯店紛紛提供住宿優惠方案，包括台中林酒店、永豐棧酒店、卡爾登飯店台中館、水雲端旗艦概念旅館、台中逢甲智選假日酒店等，希望讓遠道而來的歌迷也享受舒適的住宿體驗。

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