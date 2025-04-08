網紅沒有台中「紅」 閩南狼嘆：中三區真的很難

網紅饒舌歌手「閩南狼PYC」陳柏源（右）為挺大罷免四處奔走。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅歌手「閩南狼PYC」陳柏源為挺大罷免四處奔走，無暇正常更新作品，今（8）他在社群平台發文感嘆：在台中（大罷免）真的很困難。閩南狼特別指出中二選區、中三選區「真的紅到不行」，呼籲大家出面幫忙二階連署進度偏慢的選區。

閩南狼感嘆「我發現台中真的很困難」。（翻攝自臉書）

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閩南狼在文章一開始就表示，最近實在沒辦法正常更新作品，因為重心轉回台中幫忙，更感嘆「我發現台中真的很困難」。他說「上次去中二選區罷免顏寬恆，一堆人保持沉默…今天我們在最困難的中三選區，罷免楊瓊瓔。我們去的地方真的紅到不行。一群人衝過來叫我們好好找工作，不要沒事出來搞罷免」。事情也不全然都是糟糕的，閩南狼依舊看到有人默默過來簽（連署書），他們都不敢露面。

閩南狼（右）呼籲：中三選區剩下最後18天了，他不會放棄。（翻攝自臉書）

閩南狼表示自己很想說的是：「今天你們不去立這些賣台法案，我們人民會站出來嗎？」更呼籲：中三選區剩下最後18天了，我知道罷免楊瓊瓔很困難，很多人都說是不可能的事情，但是我們不會放棄！閩南狼堅定認為：「因為我們相信，那些舔共者，投下同意票，刪預算，想把台灣賣出去的共犯！根本不可原諒！」

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