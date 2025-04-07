謝志偉問龍應台 「你為什麼不生中國人氣？」

前文化部長龍應台近日投書外媒，稱台灣應該與中國「和解」，還指責民進黨讓兩岸關係惡化，還指稱多數台灣人希望妥協，不願對抗。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕文化部前部長龍應台近日投書《紐約時報》，稱台灣應該與中國「和解」，更指責民進黨讓兩岸關係惡化，曾主持過民視談話節目《頭家來開講》的駐德代表謝志偉4日發文表示，龍應台重點不是「期待台灣與中國和解」，而是「把台海的緊張關係栽贓給賴總統」，並給國際社會「假訊息」，聲稱「面對中國武力侵犯的威脅而捍衛自由民主」，只是台灣政客的藉口，他也強調「挑釁、鬧事的是中國、不是台灣」，並諷刺龍應台「反台反成這樣，怕就不太好下台」。

今（7）日一早，謝志偉再度發文，第一句話就酸：「吃老本吃到忘本，真有她的！」謝志偉表示，40年前，龍應台在台灣問：「中國人，你為什麼不生氣？」40年後，台灣人反問龍應台：「你為什麼不生中國人氣？」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：龍應台投書稱台灣時間不多了 律師林智群滿頭問號

謝志偉表示，在《紐約時報》撰文裡，龍應台期待或甚至要求台灣應和中國和解，他不滿說 :「敢提出此議者好歹要公正且有（國際）公信力，龍應台有嗎？不，她既不公正，也更無公信力，她只想幫中國把台灣問題內政化、去國際化。」

發文中，謝志偉並列出在龍應台文章2日刊於紐時同一天，歐洲議會通過了「共同安全暨防衛政策（CSDP）-2024年度執行報告」，裡面有這麼一段話：「強烈譴責中國國家主席宣稱中華人民共和國絕不放棄對台灣使用武力，以及堅決採取違背國際法之脅迫性手段達成統一。」最後他再酸龍應台：「吃老本吃到忘本，真有她的。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法