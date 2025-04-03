金秀賢爆哭慘丟代言！彩妝品牌火大切割「無法容忍」

金秀賢召開記者會數度落淚。（歐新社）

〔記者邱奕欽／台北報導〕金秀賢遭爆在已故金賽綸未成年時交往後，神隱21天於上月31日親上火線開記者會，過程中雖數度哭到粉底脫妝，但眼線卻一點都沒受到影響，記者會妝容意外引起網友熱議，不過他所代言的彩妝品牌「Y.O.U」事後則火大撂重話，宣布結束雙方合作關係。

金秀賢在捲進一連串的爭議後，始終透過經紀公司 Gold Medalist發布聲明回應，終在神隱21天後現身記者會親自針對近期風波回應。不過，金秀賢在記者會上被直指特地顧及造型，不僅服裝頗為用心，就連妝髮一點也不馬虎，整體狀態與金賽綸生前模樣形成強烈對比。

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彩妝品牌「Y.O.U」宣布與金秀賢結束合作關係。（翻攝自官網）

不過，金秀賢原本以完整妝容於記者會亮相，卻在過程中數度情緒失控痛哭、拭淚，導致粉底浮粉又脫妝，鼻翼兩側更是缺了一大塊，不過濃密的下眼線卻始終沒暈開，令人嘖嘖稱奇更發熱議。

然而，金秀賢所代言的彩妝品牌「Y.O.U」在這場澄清記者會後仍不願買單，於1日透過官網宣布終止雙方合作關係，除了大動作表態切割之外，與金秀賢相關的宣傳素材也會立即撤除，「任何違背我們品牌價值的行為都是我們無法容忍的。」同時更強調，若必要時更會採取法律手段維護品牌權益。

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