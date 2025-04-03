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木村拓哉現蹤了！粉絲擠爆「保鑣擋不住」 拉下鐵門大啖台灣美食

木村拓哉現蹤天母大啖牛肉麵，現場被熱情粉絲擠得水洩不通。（組合照，翻攝自臉書）木村拓哉現蹤天母大啖牛肉麵，現場被熱情粉絲擠得水洩不通。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「日劇男神」木村拓哉縱橫藝能界33年人氣不墜，年屆51歲卻也跟上潮流開通社群平台，也時常透過YouTube頻道展現不為人知的一面，他今（3日）旋風訪台出席記者會時才表示期待享受不同台灣美食，沒想到會後便直接殺到台北知名牛肉麵店大啖珍饌，粉絲的熱情連眾多保鑣都擋不住，最終店家直接拉下鐵門讓天王細細品嚐美食。

木村拓哉稍早以一身白色西裝帥氣現身記者會。（記者陳奕全攝）木村拓哉稍早以一身白色西裝帥氣現身記者會。（記者陳奕全攝）

木村拓哉稍早以一身白色西裝帥氣現身記者會，更親切以中文向大家打招呼「大家好，我是木村拓哉！」他更提到第一次吃到台灣的名產鳳梨酥就覺得相當好吃；不過除了鳳梨酥之外，木村拓哉也透露此次的行程，針對台灣的其他料理也想好好地品嚐一番。

相關新聞：野生木村拓哉現身「大同區」！粉絲巧遇全場尖叫

話音剛落，木村拓哉下午就被直擊現蹤北市天母的知名牛肉麵店大啖美食，從照片中可見多名保鑣站在店家門口，街道上更是聚集了大批粉絲，只為了親睹木村拓哉的英姿及風采，有粉絲透露粉絲多到連保鑣都擋不住，店家乾脆直接將鐵門拉下來，讓天王細細品嚐台灣道地的牛肉麵。

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