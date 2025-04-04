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63歲張學友絕不退休！台灣劈腿震撼宣布：我就不退怎麼了

張學友攻蛋舉辦「60+」世界巡演。（JDS提供）張學友攻蛋舉辦「60+」世界巡演。（JDS提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕63歲的歌神張學友今晚在小巨蛋舉辦第226場「60＋巡迴演唱會」，他笑稱：「先把該做的做了，起碼這個做好了（一字馬），對嗎？」再次帶來招牌的劈腿，現場萬名歌迷尖叫聲不斷。

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歌神從50歲「劈」到了60歲，他謙虛說：「60歲沒學到什麼，學到的就是不要想那麼多了，走一步是一步，可以的！沒有說60歲一定要退休的，我就不退怎麼了？沒有說60歲就不能跳舞了。」接著就在台上扭動。

張學友重返小巨蛋開唱。（JDS提供）張學友重返小巨蛋開唱。（JDS提供）

張學友發表「不退休宣言」：「只要我還可做下去的話，我一定會繼續努力做下去的，幾歲都好，做自己喜歡的事情一定是開心的。我希望70歲還可以再做一次演唱會，跟大家再見面一次好不好？希望我們可以在混亂的世界裡面，繼續做我們最喜歡的事。」至於目前心中最大的願望，就是把台灣這9場演唱會認真做完。

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張學友在這套巡演也有準備新歌，包括前年推出的粵語歌《日出時讓街燈安睡》以及另一首國語歌曲《又十年》。

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