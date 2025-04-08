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鍾明軒甩開「Chinese」 再吐134字心聲

網紅鍾明軒今日分享了一則生活暖心小故事。（翻攝自臉書）網紅鍾明軒今日分享了一則生活暖心小故事。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬網紅鍾明軒先前接受Podcast節目《百靈果News》採訪時，提到自己在國外遊學的時候，自我介紹「I'm from Taiwan」但同學卻聽不懂，他只好改用「Chinese culture」。節目播出後遭到斷章取義，竟變成鍾明軒說「沒有人知道Taiwan」讓他遭到炎上，心情也因此變得不美麗。今（8）日鍾明軒在社群發文分享生活，並趁機在134字的文章中吐露心聲。

鍾明軒順道載移工朋友回宿舍。（翻攝自臉書）鍾明軒順道載移工朋友回宿舍。（翻攝自臉書）

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鍾明軒發文表示自己在捷運站遇見一位越南移工，對方的悠遊卡未註冊Ubike，於是鍾明軒便出手幫忙兩人還順便聊天，原來這位移工朋友在龜山的工廠工作一年多，剛下捷運準備回家，卻不知如何租借Ubike回宿舍。很久沒騎摩托車的鍾明軒乾脆順道載移工朋友一程，「又解鎖了一到新的生活體驗」。鍾明軒從聊天當中得知移工的老闆對他很好，這讓鍾明軒也很替他感到開心，也祝福他未來在台灣的工作一切順利，兩人道別前，移工朋友送了鍾明軒一包來自越南零食。

越南移工與鍾明軒分享零食。（翻攝自臉書）越南移工與鍾明軒分享零食。（翻攝自臉書）

鍾明軒有感而發「我知道，在現在這個社交平台上，分享自己的日常好像都有可能被媒體斷章取義、遭到炎上。我也明白，這樣平凡的內容可能不符合演算法喜歡的『刺激』」，不過鍾明軒始終相信大多數的人其實是良善的。他也希望溫暖的瞬間能被看見，「畢竟，煽動和仇恨不是人類的全部，皮膚和美貌才是我真正想分享的」。

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