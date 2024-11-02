小彬彬三婚越南妻夢碎！44歲鬆口「新桃花真實心聲」

44歲「小彬彬」溫兆宇2020年與越南籍妻子小英宣布結婚。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕44歲「小彬彬」溫兆宇一生共有3段婚姻、育有3子，2020年梅開三度與越南籍老婆小英宣布結婚，但卻因疫情關係分隔兩地，最後這段婚姻在僅有越南登記，而台灣未登記的情況下畫下句點。雖然，小彬彬三婚夢碎，不過他近日在節目《命運好好玩》被問及感情，也吐露真實的想法。

小彬彬的第3任妻子是來自越南小12歲的小英，他透露這段婚姻受疫情影響，兩人起初還會經常視訊聊天，討論婚事後續要如何處理，預計要飛去越南辦桌、拍婚照，還要通過考試審核，但因為他新事業剛起步，不方便在疫情期間飛到越南，因此將日程一再往後延。

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沒想到，兩人之後的視訊頻率逐漸降低，從天天視訊變成半個月才視訊一次，最後女方提出「乾脆就離一離好了」，婚姻就此畫下句點。小彬彬談到新桃花坦言：「我自己都快吃不飽了，現在先把根紮好。有的時候像這種感情的東西，來的時候未必是好的，現在正要努力我們就好好努力！」他強調目前先以工作為重。

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