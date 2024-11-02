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娛樂 最新消息

朴世婉被排在「劣等組」哭了！瘦得像小黃瓜增重7公斤

朴世婉演出《FIGHTING！女孩們》。（華映提供）朴世婉演出《FIGHTING！女孩們》。（華映提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國新生代女星朴世婉演出青春校園電影《FIGHTING！女孩們》，不但為戲增重7公斤，自認不擅長跳舞，還自掏腰包租舞蹈室接受特訓，在練習過程中一度受挫，最難忘惠利一直在她身邊鼓勵她，更透露，只要一提起成員們艱辛練舞的過程她就會很想哭。

朴世婉演出《FIGHTING！女孩們》。（華映提供）朴世婉演出《FIGHTING！女孩們》。（華映提供）

韓國新生代女星朴世婉從《孤單又燦爛的神—鬼怪》中的考試院女鬼演起，2022年更以喜劇電影《樂透大作戰》中的北韓女少尉一角，擊敗裴斗娜、安恩真、廉晶雅等實力派前輩人拿下「第59屆百想藝術大賞」電影部門的最佳女配角獎，最近在劇集《首爾破笑組》中的搞笑演技也受到觀眾討論焦點，被視為韓國新一代的喜劇女神。現在正忙著和金秀賢拍攝新劇《山寨人生》，可說是工作滿檔。

而她在《FIGHTING！女孩們》中飾演愛跳舞蹈的「美娜」，但身為家中長女不但要幫家裡經營餐館，更要抽時間照顧年幼弟妹，只能在好友勇敢追夢的路上為她加油打氣，在電影中她的對白總是一針見血的充滿趣味，再展她的喜劇長才。

朴世婉在收到演出邀約後爽快答應演出，因為她覺得描述女性友情的電影已經越來越少見了，尤其當她看到劇本中必善和美娜在客運站溫暖對話的那一幕後，她更確信這是一部不能錯過的作品。能趁機學跳舞也是她參與《FIGHTING！女孩們》演出的關鍵原因之一，她說：「我很想學跳舞，但總覺得不好意思，從不敢參加集體舞蹈課程，大學時試過一次就落跑了，我之前拍電視劇《國標舞女孩》學的是國標舞，感覺又不太一樣。」

朴世婉演出《FIGHTING！女孩們》。（華映提供）朴世婉演出《FIGHTING！女孩們》。（華映提供）

這次電影找來曾參加街舞選秀節目《Street Man Fighter街頭男戰士》的當紅編舞家Kinky和WOOTAE擔任舞蹈老師，朴世婉透露，學了之後她才發現自己真的不適合跳嘻哈，啦啦隊舞蹈更是讓她記動線走位記到快崩潰，加上還得對著鏡頭做出表情，好幾次只要一跳舞就忘了台詞，讓她極度受挫。

開拍前「千禧年女孩」成員分為優等組和劣等組學舞，如果動作跟不上就得再留下來自主練習2個小時，被排在劣等組的朴世婉絲毫不敢鬆懈，電影上映時，只要一提起與成員們練舞的艱辛過程，她就會不自覺地淚眼汪汪。

被問到想替自己的舞技打幾分時，她笑說：「舞技不好說，但我的努力程度絕對是100分，惠利和妸㛦都是偶像出身，很懂得如何在鏡頭前呈現最好的效果，為了縮小差距，我第一次花錢租了練舞室，獨自在那麼大的空間裡跳著舞的模樣還真有點搞笑。」

惠利（左）與朴世婉在《FIGHTING！女孩們》中一起跳舞。（華映娛樂提供）惠利（左）與朴世婉在《FIGHTING！女孩們》中一起跳舞。（華映娛樂提供）

她也特別感謝惠利一直在她身邊給予支持，有不少共通點的兩人戲裡戲外都成了無話不談的姊妹淘，「每次練習遇到瓶頸時，惠利就會走過來鼓勵我，多虧了她，我才有力量繼續下去，啦啦隊舞很講究團隊默契，節奏一沒對好就要重新再來過，即使NG了快上百次，她也從來沒有發過脾氣或露出不耐煩的表情，總是讓我們看見她最有活力的一面。」

許多演員為了降齡演高中生都要減重，沒想到過瘦的朴世婉演高中生居然要刻意增胖，好展現健康且膠原滿滿的女高中生形象，她說：「電影開拍前，我因為剛結束劇集《我的女神室友斗娜》拍攝瘦了很多，其他年輕演員們都很可愛，只有我瘦得像一條小黃瓜似的，所以我開始每天喝可可拿鐵、吃泡麵，最後胖了7公斤，殺青後又要再瘦下來很痛苦，因為已經習慣了每天吃零食。」

《FIGHTING！女孩們》將於11月22日上映。

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