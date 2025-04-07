百萬網紅Joeman受股災重創 變成「行動的韭菜」

網紅Joeman鼓勵員工加倉買台積電，現在下場悲催。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕美國總統川普於台灣時間3日宣布祭出「對等關稅政策」，台灣對等關稅為32％，今（7）日全球股市慘遭血洗，台股更是一片綠油油。百萬網紅「Joeman」九妹三月時才發影片，說自己股票被套牢，應該到了加倉的時候，沒想到今天「徹底崩潰」。

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像韭菜般被收割的Joeman除了台積電之外，還有特斯拉也在手上，可稱是「台積電／特斯拉」雙韭菜，他也發出一段名為「聽信老闆建議買股票的下場」只見Joeman以投資老鳥的姿態熱心教導員工：現在台積電不到1000塊跳樓大甩賣，你趕緊加倉。員工心有質疑Joeman還在旁邊碎念不休。

Joeman以投資老鳥的姿態講解為何自己認為入場時機到。（翻攝自IG）

Joeman說「不是，你這樣日線看起來好像一路向下，做人不能只看日線，做人要看週線，是不是。」員工再質疑，「週線…不是阿，他們完全沒有支撐欸。」Joeman佯裝生氣：「你懂什麼叫支撐嗎？支撐就在你面前，支撐在我面前，你懂什麼叫支撐嗎？我們看的是基本面，比夢多。」他的員工似乎被說服秀出當日畫面，「以此為證，下單10股。」沒想到今天臉就被打腫。

網紅Joeman投資頻頻ㄆㄧㄚˊ眼，變成「行走的韭菜」。（本報合成圖，翻攝自IG）

Joeman當時撂下狠話，「如果大跌，你就把你把影片剪出來，好可以如果大漲，你就這樣剪。」現在果真大跌，可憐的員工虧了-2％，心生怨恨說：「可惡老闆就是叫我買台積電，結果大跌還說什麼支撐支撐在哪裡？」韭菜國王Joeman卡在一張公園椅子，搞笑地不斷抽搐喊，「Elno Musk還我錢。我的錢啊。」

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