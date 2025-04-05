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印度人不知道台灣？愛莉莎莎被誤會是「塔利班」 遭質疑回應了

愛莉莎莎爭議不斷。（翻攝自IG）愛莉莎莎爭議不斷。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒日前上Podcast節目稱很多外國人不知道台灣，所以他自我介紹的時候會說「Chinese」而非「Taiwanese」，此事引發不小爭議。昨（4）日愛莉莎莎在IG表示，自己曾在印度自稱「來自台灣」，卻被誤會是「來自塔利班」，遭外界質疑是造假，她也親上火線回應。

愛莉莎莎在印度表示「我來自台灣」卻被誤會是「塔利班」，此段經歷遭質疑是造假，她親上火線回應。（翻攝自IG）愛莉莎莎在印度表示「我來自台灣」卻被誤會是「塔利班」，此段經歷遭質疑是造假，她親上火線回應。（翻攝自IG）

愛莉莎莎在印度進修瑜珈時，被當地人問從哪裡來的，她以英文回應「I'm from Taiwan」，沒想到對方以為她來自恐怖組織Taliwan（Taliban，塔利班），嚇到當場發抖。該段經歷也被外界質疑是造假，愛莉莎莎也發布限時強調，「我向天發誓是真的！這件事就發生在印度克拉拉邦的餐廳，當時與我同行的兩位瑜珈老師一路笑到回家」。

愛莉莎莎在Google圖片搜尋打下「Taiwan」，沒想到真的出現不少塔利班的照片。（翻攝自IG）愛莉莎莎在Google圖片搜尋打下「Taiwan」，沒想到真的出現不少塔利班的照片。（翻攝自IG）

本報實際搜尋發現，在Google圖片打下「Taiwan」一字會出現台北101大樓及國家地圖等照片。本報實際搜尋發現，在Google圖片打下「Taiwan」一字會出現台北101大樓及國家地圖等照片。

愛莉莎莎也指出，誤會之所以會發生，是因為印度人腦中缺乏「Taiwan」這個詞彙，她接著也曬出在Google圖片搜尋欄打下「Taiwan」的截圖，沒想到真的出現不少塔利班的照片，不過經本報實際搜尋發現，在Google圖片打下「Taiwan」一字會出現台北101大樓及國家地圖等照片。

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