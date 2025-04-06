張學友認了有狀況！「神秘嘉賓」救火對唱《你最珍貴》

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友昨晚在小巨蛋開唱，舉辦第227場的「60＋巡迴演唱會」，他發現鼻音變多了，希望歌迷體諒當成是「性感」的嗓音，安可橋段則是選唱了《左右為難》、《你最珍貴》兩首對唱神曲，力邀萬名粉絲擔任神秘嘉賓一起合唱。

張學友在小巨蛋舉辦「60＋巡迴演唱會」。（JDS提供）

張學友唱完了《她來聽我的演唱會》後，接著在台上說：「今天不知道狀況會怎樣，所以就找一些容易唱的歌去唱好不好，所以我們挑了這首。」驚喜獻唱了《月半彎》。

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張學友選唱《左右為難》、《你最珍貴》，力邀歌迷合唱助陣。（JDS提供）

張學友接著又笑稱：「不知道能唱到哪裡對吧？所以我就決定多把麥克風遞出去，今天在中場已經教大家練過了，接下來輪到你們了。」當《左右為難》的前奏一下，立刻引爆滿場歌迷的尖叫聲。

除了重現與鄭中基的男男金曲，張學友接著帶來與高慧君合唱的《你最珍貴》，力邀女粉絲一起合唱情歌，最後嘴甜誇讚，還是女歌迷表現的比較好。

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