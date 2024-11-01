劉德華攻蛋！忍11年想死台灣歌迷 遭颱風攪局心聲曝光

劉德華今天順利開唱，對歌迷表白。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台灣歌迷千呼萬喚，「華仔」劉德華挺過颱風，今（1）晚終於順利攻蛋，相隔11年回到小巨蛋，天王向粉絲告白：「想我嗎，想死你了！」更要歌迷向他說「我愛你 」！

劉德華「今天⋯is the Day」巡迴演唱會終於唱到小巨蛋，風雨過後，粉絲等了11年的「永遠的天王」再次攻蛋，一出場就站在5公尺高的升降台上俯瞰全場，盡顯天王氣勢。

劉德華一出場就站在5公尺高的升降台。（記者王文麟攝）

華仔以重新編曲的活力熱舞版《今天》嗨翻全場，緊接著回到舞台，帶領全場合唱《沒有人可以像你》、《笨小孩》，隨後天王3D立體頭像更出現在LED大螢幕。

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華仔直呼真的很想念台灣歌迷，更談到：「沒關係，今天才第一場，沒想到對吧？這就是《天意》，為自己歡呼一下。」回應演出被颱風影響到的心情。

華仔接著談到：「發現你們已經開始進入狀況，我們儘量瘋，不要停下來，現在我們就是開心，我希望聽到你們說我愛你。」

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