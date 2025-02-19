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吳倩蓮淡出演藝圈18年 56歲銀白灰髮被瘋傳

吳倩蓮2007年被傳與圈外男友註冊結婚，從此淡出演藝圈。（翻攝自微博）吳倩蓮2007年被傳與圈外男友註冊結婚，從此淡出演藝圈。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕1990年在香港上映電影《天若有情》至今屆滿35週年，這部由「華仔」劉德華、吳倩蓮、吳孟達及黃光亮等人主演電影，當年在香港大賣1200萬港幣（約5千萬台幣），已故港星吳孟達更奪下1991年香港電影金像獎最佳男配角。

而該片最受矚目演員，就是來自台灣、今年已56歲的吳倩蓮，靠著這部人生第一部電影，讓她一舉獲香港金像獎最佳新演員提名，港媒報導，吳倩蓮在2007年被傳與圈外男友秘密註冊結婚，同年全面淡出演藝圈，僅在2013年短暫復出客串拍攝電視劇《唐朝浪漫英雄》。

她最新照片曝光，儘管滿頭銀白灰髮仍藏不住明星風采。（翻攝自微博）她最新照片曝光，儘管滿頭銀白灰髮仍藏不住明星風采。（翻攝自微博）

傳聞吳倩蓮和老公曹先生育有1子，老公在美國從事醫藥業，婚後吳倩蓮生活極為低調，大多專心在家相夫教子。

相關新聞：《天若有情》30週年 捧紅吳倩蓮2007年全面隱退

有網友15日發文，以「驚艷時光的港風美女」形容吳倩蓮，讚她五官或許稱不上絕美，但依舊深具氣質，網友說：「有一張她望著你不說話，就已經說了很多話的臉。」並曝光一張吳倩蓮滿頭銀白灰髮近照，照片中的她留著長髮綁起辮子，搭配灰底短袖T恤，仍保有昔日優雅氣質。

 

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