范瑋琪PO文「駁傳染流感給大S」 律師揪疑點：誰會這樣

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大S月初染上流感併發肺炎在日本逝世，陳建州、范瑋琪夫妻檔被網友質疑，1月感染流感還出席王偉忠女兒的歸寧宴，瘋猜病毒源頭就是他們。對此，范瑋琪昨（21日）發文澄清，透露自己並沒有得到流感。不過，她2度刪文掀起外界熱議，也釣出律師林智群針對此事發表看法。

陳建州1月26日分享與妻子范瑋琪參加王偉忠女兒婚禮，與其他藝人的合照，當中就包括大S。（翻攝自IG）

林智群於臉書揪出范瑋琪PO文的疑點，「范范為了洗白，竟然公布跟醫生之間對話？還放IG，還上了新聞？重點是，有誰會在公布對話當下，會寫『醫生名字』，前面還寫『醫院名稱』的？」他忍不住質疑，「她在對話當下，就打算拿這個東西出來用了吧？」

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律師林智群揪出范瑋琪發文疑點。（翻攝自臉書）

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范瑋琪昨日曬出與醫生的對話截圖，並寫道，「謝謝國泰沈仲敏醫生，我本來不想解釋任何事，但太多的惡意中傷，甚至牽扯到我的孩子我無法忍受。我的孩子痊癒後也待在家裡，完全沒有出席歸寧宴。」

對於網上的攻擊聲浪，慟失好友的范瑋琪也說：「我最好的朋友永遠離開了，我真的希望這世界的惡意能不能少一點，哪怕是一點都好。」

昨天上午范范3次修改發文內容，最後又把貼文刪除，留下另篇在錄音室工作的照片，她談到，「珍惜每個當下，做自己最熱愛的事情。」透露正在錄製新歌。

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