好尷尬！王鶴棣求詹皇合照遭拒「難堪畫面流出」

王鶴棣（右）揮手向偶像詹皇示意合影遭到拒絕。（組合照，翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星王鶴棣是出了名的湖人隊「詹皇」詹姆斯（LeBron James）球迷，今年是他第2度受邀出席NBA全明星周打名人賽，不過就在正賽迎來尾聲之際，他開心向偶像揮手示意一起合照，沒想到卻遭果斷拒絕，如今畫面曝光更遭中國網民狠虧：「尷尬到不忍直視...」

25歲王鶴棣2017年參加中國綜藝真人秀《超次元偶像》出道，後憑藉古裝劇《蒼蘭訣》而一夕間爆紅，由於個性平易近人又開朗更自帶搞笑能力，也成為各大節目爭相邀約的搶手貨，熱衷於NBA的他15日第2度參加名人賽，總計上場約4分鐘，3投1中，罰球2投0中，拿下2分、4籃板。

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王鶴棣（紅圈處）想找詹皇合影遭到現場保全阻擋。（翻攝自YouTube）

賽前，王鶴棣在紅毯受訪及出場前皆做出詹皇知名的「皇冠手勢」致敬，他還開心許願表示：「今年如果遇到想要再拍一張，去年的我已經當作手機壁紙（手機桌布）用一年了。」不過卻事與願違，他不僅先遭保全阻擋，爾後揮手向詹皇示意合影也被無視，如今尷尬畫面瘋傳也讓廣大網民笑虧「他的king看都沒看一眼」、「牛啊！如此難堪還能裝沒事」、「沒看完...簡直尷尬到不忍直視...」

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