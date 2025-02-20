李珠珢只因「這關鍵」加盟富邦！坦言：曾遇不好的事情

李珠珢即將來台發展。（翻攝自YT、IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊女神李珠珢憑藉三振舞爆紅，擁有精緻長相及姣好身材，迅速虜獲大批粉絲的心，近日證實與富邦育樂簽下全經紀約，即將來台發展，讓眾人相當期待。李珠珢日前也透過影片分享，自己選擇加入富邦球團的原因。

李珠珢回應選擇加入富邦的原因。（翻攝自YT）

富邦南韓子公司「富邦現代人壽」日前在YouTube頻道釋出李珠珢受訪片段，影片中被問及為何選擇加入富邦Angels時，李珠珢坦言「當我遇到不好的事情，我總是試著以正面的態度去面對。」而她認為富邦非常重視正能量這點，與自己的理念十分契合，讓她覺得很有共鳴，所以才會選擇加入富邦球團大家庭。

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此外，李珠珢先前也上傳了一段自我介紹的影片，由於過往都是藉由應援影片關注女神，因此許多粉絲第一次聽到李珠珢的聲音後，發現她有著與甜美外表不符的成熟嗓音，極大反差讓粉絲紛紛驚呼，「成熟低音炮」、「第一次聽見她的聲音，跟人對不上ㄟ」、「聲音好成熟」。

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