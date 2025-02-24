徐乃麟3歲孫被罵失智 不滿遭侮辱「怒衝警局報案提告」

徐乃麟2022年升格當外公。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕徐乃麟2022年升格當外公，近日幫外孫歡度3歲生日，同時在臉書分享爺孫同框的溫馨畫面，怎料卻被酸民攻擊，而他稍早也忍無可忍決定到警局報案。

徐乃麟開心曬出與外孫合照，不料卻被網友惡意辱罵。（翻攝自臉書，經後製處理）

徐乃麟日前曬出與外孫合影，寫下：「我親愛的夢果3歲囉，時間真的過的好快，今天在家人幫他過生日的時候，他說祝大家平平安安我們都驚呼連連，他的內心世界住著一個小大人，太可愛了，他現在詞彙很多而且話也很多，真的很好笑，做外公的我祝福他永遠平安健康幸福成長，也祝福所有的朋友們幸福美滿。」

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該網友在留言區惡意攻擊，徐乃麟也留言反擊。（翻攝自臉書，經後製處理）

不過溫馨的貼文下竟出現酸民惡意攻擊，該網友說：「像你這樣的失智違停仔大概也只會生出失智違停仔，呵呵。」讓徐乃麟看到否大怒，直言：「我一定告你公然侮辱，你講我外孫失智我花再多錢一定告死你。」

徐乃麟3歲孫被罵失智，怒衝警局報案提告。（艾迪昇提供）

稍早徐乃麟透過經紀公司曬出報案單，內容為：「報案人稱於上述時間、地點於臉書上張貼文章，遭網友Walter C.Chien、Steven Yeh於張貼文章留言侮辱其名譽之文字，故至派出所提告妨害名譽罪之告訴。」報案人即為徐乃麟本人，他表是該網友已踩到他的底線，才決定硬起來提告。

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